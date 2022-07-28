Bitcoin'de Fed coşkusu

Fed dün akşam beklentilere paralel bir şekilde 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu kararın ardından kripto para piyasalarında büyük hareketlilik yaşandı.

Bitcoin kararın hemen öncesinde 21.644 dolardan işlem görüyordu. Saat 21.00'da kararın açıklanmasıyla hızlı bir yükseliş gerçekleşti. Saat 22.30'da 22.958 dolara kadar yükseldi. Ancak 23.000 dolara yaklaşılmasıyla kâr satışları etkili oldu ve yükselişi durdu.

Bu sabah ise Asya piyasalarının açılmasına paralel bir şekilde Bitcoin'de yeni bir tırmanış yaşandı. TSİ 5.55'te Bitcoin 23.358 doları gördü. Ardından kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

PİYASA GENELİNE YAYILDI

Bu sabah itibarıyla Bitcoin yüzde 9.5 yükselişle 23.250 dolardan işlem gördü. Ethereum da benzer şekilde yüzde 13.4 yükselerek 1.644 dolara çıktı. Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralardan Binance Coin günlük yüzde 6.1, Ripple yüzde 6.6 Cardano (ADA) yüzde 8.6, Solana yüzde 8.1 Dogecoin ise yüzde 6.7 yükseldi. Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 84 milyar dolar artarak 1 trilyon 60 milyar dolara çıktı.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ

Analistler dün az da olsa 100 baz puanlık bir artırım ihtimalinin de fiyatlandığını, bu seviyede bir artırım gelmemesiyle kripto paralarda ilk anda bir yükseliş yaşandığını belirtti. Reuters'ın dün akşamki Fed toplantısına ilişkin anketine katılan 102 ekonomistin 98'i 75 baz puan 4'ü ise 100 baz puanlık faiz artırımı beklediğini belirtmişti. 100 baz puanlık artırım ihtimali düşük de olsa piyasalarda risk iştahını azaltan bir etken olarak belirtiliyordu.

Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir noktada artırımlarda yavaşlamaya gidilmesinin uygun olacağını belirmesi de piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Powell gelecekte atılacak adımların büyüklüğünü açıklanacak verilerin belirleyeceğini söylese de açıklamaları eylül ayındaki Fed toplantısında şu an için 100 baz puanlık bir artırımın masada olmadığı, hatta artırım hızının 50 baz puana düşebileceği şeklinde yorumlandı.

Fed son 2 toplantısında 75 baz puanlık artırım kararları alırken 2022 genelinde politika faizini 225 baz puan yükseltti.

ASYA PİYASALARINDA YÜKSELİŞ

Bu sabah açılıştaki kazanımların bir kısmı geri verilse de Asya piyasalarında yükselişler yaşandı. Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi yüzde 0.3 yükselirken, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0.2 çıktı. Hindistan'da Mumbai Sensex endeksindeki yükseliş ise yüzde 1.5'i buldu.

Kripto paralar son aylarda sık sık görüldüğü gibi Asya açılışında borsalara paralel hareket etti.