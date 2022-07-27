Fed artırım serisine devam etti

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.
Fed geçtiğimiz ayki toplantıda da 75 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Böylece son 4 toplantıda toplamda 225 baz puanlık artırım kararı almış oldu. Politika faizi de Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
'SON DERECE DİKKATLİ'
FOMC tarafından yayımlanan karar metninde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu vurgulandı. Savaşın enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada "Komite, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatlidir" ifadeleri yer aldı.
DEVAMI BEKLENİYOR
Açıklamada uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için federal fonlama oranının yüzde 2.25-2.50 aralığına çekildiği ve faiz artırımlarının devamının uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi.
ABD'de haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti.
'BÜYÜKLÜĞÜ GELEN VERİLERE BAĞLI'
Faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell bankanın enflasyonu düşürmeye yönelik güçlü taahhüdünü yineledi. Ekonomik aktivitede yavaşlama olduğunu ancak talebin güçlü kaldığını belirten Powell "Enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesi uygun görünüyor. Faiz artırımlarının büyüklüğü gelen verilere bağlı olacak " dedi.
YAVAŞLAMA SİNYALİ
Enflasyonu düşürmek için gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını belirten Powell "Gerekli görülseydi Fed faizi 75 baz puandan fazla artırırdı" ifadelerini kullandı. Powell buna karşılık faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın da uygun olacağını da belirtti.
DOLARDA GERİLEME
Fed'in beklentilere paralel bu kararının ardından ilk anda dolar/TL'de önemli bir hareket yaşanmadı. Daha sonra dolar Powell'ın açıklamalarıyla 17.90'dan 17.88'e geriledi.
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