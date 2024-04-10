Fed Nisan ayı toplantısı ne zaman, Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalarda gözler Fed ve Nisan ayında yapacağı toplantıya döndü. Faiz kararının ne olacağı merak edilse de Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılansa da enflasyonun hedefe sürdürülebilir şekilde geri getirilemediğini ifade etmişti. Peki, Fed Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ne zaman? İşte, detaylar...
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Fed Nisan faiz kararı için küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Bir süredir politika faizini sabit tutan Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, faiz oranını indirme konusunda olumsuz bir tablo çizmişti. Peki, Fed Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21.00 - 22.00 sıralarında açıklanacak.
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NİSAN AYINDA FED FAİZİ DÜŞÜRÜR MÜ?
Fed Başkanı Jerome Powell, Stanford İşletme, Hükümet ve Toplum Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.
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MART FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed) ise dün Mart ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed böylece art arda 5 toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu ve politika faizi son 23 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.
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FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ
Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;
30 Nisan-1 Mayıs 2024
11-12 Haziran 2024
30-31 Temmuz 2024
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024