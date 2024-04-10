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        Haberler Gündem Hatay'da bir kişi 'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kıldı! Polisi arayıp ihbar ettiler

        'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kıldı! Polisi arayıp ihbar ettiler

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bayram namazını kılmak için camiye gelen kişiler 'Örümcek adam'ı karşılarında görünce tedirgin oldu! Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan Ayaz Koç, polis müdahalesi ile camiden dışarı çıkarıldı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 19:21 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:36
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        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
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        Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, 32'nci şehir olarak geçen hafta İskenderun’a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.

        CEMAAT İHBARDA BULUNDU

        Ayaz Koç
        Ayaz Koç

        Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.

        SERBEST BIRAKILDI

        Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u yaka paça dışarı çıkardı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

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        #Örümcek Adam
        #İskenderun
        #ayaz koç
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