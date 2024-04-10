'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kıldı! Polisi arayıp ihbar ettiler
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bayram namazını kılmak için camiye gelen kişiler 'Örümcek adam'ı karşılarında görünce tedirgin oldu! Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan Ayaz Koç, polis müdahalesi ile camiden dışarı çıkarıldı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı
Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, 32'nci şehir olarak geçen hafta İskenderun’a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.
CEMAAT İHBARDA BULUNDUAyaz Koç
Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.
SERBEST BIRAKILDI
Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u yaka paça dışarı çıkardı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.