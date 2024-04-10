BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta Cuma 12 Nisan 2024 BİM indirimli ürünleri
BİM 12 Nisan 2024 aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu hafta BİM'de birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Bu hafta Cuma BİM kataloğunda; çeyiz düzenler için porselen yemek takımı, şarjlı süpürge, mutfak araç gereçleri satışa sunulurken; teknoloji meraklıları ise 3D yazıcıya indirimli fiyatıyla sahip olabilecek. İşte, BİM aktüel 12 Nisan 2024 kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
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BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta cuma günü satışa sunulacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 12 Nisan 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 12 NİSAN 2024 KATALOĞU
SENNA 43 Inç Frameless Full HD Google TV 8.899 TL
HP Victus Gaming Laptop 27.999 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Denni Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL
Mounty Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL
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Creality 3D Yazıcı 20.999 TL
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ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL
ICEMAX Musluklu Piknik Termos 6 Litre 279 TL
ICEMAX Buz Aküsü 350 ml 15 TL
Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL
Çizgi Gravürlü Salata sesi 3750 cc 27,50 TL
Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 TL
Çizgi Gravürlü Kâse 650 cc 15 TL
Çizgi Garvürlü Çerezlik 350 ml 11,50 TL
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Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 369 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 165 TL
Molinella 2'li Yastık Kılıfı 59 TL
Ören Bayan Yumak Dora 3'lü 57,50 TL
Masa Örtüsü 89 TL
Kadın Terlik 69 TL
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Güral Porselen Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 799 TL
Emsan Standlı Baharat Seti 379 TL
Chef's Sütlük 119 TL
Et Bıçağı 37,50 TL
Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi 149 TL
Benante Çerezlik Seti 179 TL
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Oyuncak Pelüş Hayvan Çeşitleri 299 TL
Uçar Oyuncak Oyuncak Kamyon 119 TL
MGS Oyuncak Alışveriş arabası 199 TL
Oyuncak Uzay Mekiği ve Astronot 179 TL
Oyuncak Kelepçeli Polis Seti 59 TL
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