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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM 12 Nisan 2024 kataloğu Cuma günü satışta! Çeyiz düzenler dikkat: Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünler fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta Cuma 12 Nisan 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 12 Nisan 2024 aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu hafta BİM'de birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Bu hafta Cuma BİM kataloğunda; çeyiz düzenler için porselen yemek takımı, şarjlı süpürge, mutfak araç gereçleri satışa sunulurken; teknoloji meraklıları ise 3D yazıcıya indirimli fiyatıyla sahip olabilecek. İşte, BİM aktüel 12 Nisan 2024 kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:23
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        • 1

          BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta cuma günü satışa sunulacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 12 Nisan 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 12 NİSAN 2024 KATALOĞU

          SENNA 43 Inç Frameless Full HD Google TV 8.899 TL

          HP Victus Gaming Laptop 27.999 TL

          Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

          Denni Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL

          Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

          Mounty Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

          Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL

        • 2

          Creality 3D Yazıcı 20.999 TL

        • 3

          ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL

          ICEMAX Musluklu Piknik Termos 6 Litre 279 TL

          ICEMAX Buz Aküsü 350 ml 15 TL

          Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL

          Çizgi Gravürlü Salata sesi 3750 cc 27,50 TL

          Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 TL

          Çizgi Gravürlü Kâse 650 cc 15 TL

          Çizgi Garvürlü Çerezlik 350 ml 11,50 TL

        • 4

          Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 369 TL

          Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 165 TL

          Molinella 2'li Yastık Kılıfı 59 TL

          Ören Bayan Yumak Dora 3'lü 57,50 TL

          Masa Örtüsü 89 TL

          Kadın Terlik 69 TL

        • 5

          Güral Porselen Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL

          Hisar Optima Çelik Çaydanlık 799 TL

          Emsan Standlı Baharat Seti 379 TL

          Chef's Sütlük 119 TL

          Et Bıçağı 37,50 TL

          Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi 149 TL

          Benante Çerezlik Seti 179 TL

        • 6

          Oyuncak Pelüş Hayvan Çeşitleri 299 TL

          Uçar Oyuncak Oyuncak Kamyon 119 TL

          MGS Oyuncak Alışveriş arabası 199 TL

          Oyuncak Uzay Mekiği ve Astronot 179 TL

          Oyuncak Kelepçeli Polis Seti 59 TL

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