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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimine gitti, dolar düştü. Fed, 18 Mart'taki toplantısından önce sürpriz bir hamleyle faizi 50 baz puan indirdi. Fed'in kararı sonrası dolar/TL 6.14'ten 6.03 seviyesine kadar indi.



Dolar başta ABD olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının koronavirüs salgınına karşı ekonomileri destekleyici kararlar alacağına yönelik beklentinin artmasıyla dün 6.2640 seviyelerini görmüştü.

Bugüne 6.1834 liradan başlayan kur beklentinin hafif altında gelen şubat ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 6.21'yi aştı.





Öğleden sonra ise sert bir düşüşle önce 6.16'ya sonra 6.14'e geriledi.

Dolar/TL, Fed'in TSİ 18:00'de gelen 50 baz puanlık sürpriz faiz indirimiyle 6.04'ün altını gördü, daha sonra 6.09'da dengelendi.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik yavaşlamaya karşı bu ayki toplantısında 50 baz puan indirim bekleniyordu. 50 baz puan indirimini önceki gün Goldman Sachs açıklamıştı. Son olarak bir başka finans devi JP Morgan da dün, martta Fed'den 50 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.

Fed'in faiz kararının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.63 değer kazancıyla 111 bin 207 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 6.06 ve holding endeksi yüzde 3.21 değer kazandı. Spor yüzde 0.39 ile tek gerileyen endeks oldu.