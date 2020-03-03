03 MART 2020
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Son dakika haberleri: TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, şubat ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 0.35 yıllık yüzde 12.37 oldu. Ekonomistlerin beklentisi aylık 0.71 ve yıllık yüzde 12.77 şeklindeydi. Beklentinin altında gelen enflasyonda en düşük artış haberleşme grubunda gerçekleşirken, gıda fiyatlarındaki yıllık 9.04 olan artış 10.58'e çıktı. Şubat ayında en yüksek artış gösteren kalemler yüzde 44.09 ile kabak ve yüzde 23.76 ile sivri biber oldu. Çekirdek enflasyon ise yüzde 9.88 olarak hesaplandı

03.03.2020 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
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son dakika
HABERTURK.COM

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, şubat ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 0.35 yıllık yüzde 12.37 oldu. Ekonomistlerin beklentisi aylık 0.71 ve yıllık yüzde 12.77 şeklindeydi. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 13,94 oldu.

Tüketici enflasyonunda yıllık en düşük artış yüzde 2,27 ile haberleşme grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,98 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,01 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,38 ile ulaştırma ve yüzde 0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,03 ile sağlık ve yüzde 0,86 ile eğitim oldu.

Şubat 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

 

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