HABERTURK.COM

Fed, 18 Mart'ta yapılacak toplantıyı beklemeden 50 baz puan faiz indirdi. Faiz indirimi oy birliğiyle alındı. Böylece Fed'in politika faizi yüzde 1 - 1.25 aralığına indi.

Fed'in 50 baz puan faiz indirimi sonrası dolar/TL geri çekildi. gün içerisinde 6.21 TL seviyesine çıkan ve aşağı yönlü hareketle kapanışta 6.15'i gören kur, Fed'in faiz indirimi sonrası dolar kuru 6.10'un altına geriledi ve 6.0956'ya dek çekildi.

Fed'den yapılan açıklamada, "ABD ekonomisinin temelleri sağlam ancak koronavirüs ekonomik aktivite için risk oluşturuyor. Bu doğrultuda, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için Federal Açık Piyasa Komitesi politika faizi için hedef aralığı düşürme kararı almıştır." denildi

Ayrıntılar gelecek