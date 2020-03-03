G-7 ülkeleri, "İhtiyaç duyulduğunda harekete geçmeye hazırız. koronavirüsün etkilerini yakından takip ediyoruz. G7 mali araçlar da dahil olmak üzere gerekli hamleler için hazır" açıklamasında bulundu.

G-7 ülkelerin maliye bakanları, yayılmakta olan koronavirüs salgınına karşı ekonomilerini korumak için harekete geçmeye hazır olduklarını duyurdular, ancak uygulamaya koyulacak tedbirler konusunda ayrıntı vermediler.

G-7 maliye bakanları ve merkez bankacıları, Salı günü ender gerçekleştirdikleri telekonferans yoluyla görüşme sonrası yaptıkları açıklamada, "Biz, Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, koronavirüs hastalığı 2019'un (COVID-19) yayılmasını ve piyasalar ve ekonomik koşullar üzerindeki etkisini yakından izliyoruz" dedi.