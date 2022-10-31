FED TOPLANTISI OLACAK MI? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED'in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, ekim ayında FED faiz toplantısı yapılmayacak. Kasım ve aralık aylarında iki toplantı daha gerçekleştirilecek.

Toplantı takviminde yer alan tarihlere göre FED, bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde açıklayacak. Kasım ve aralık aylarında iki toplantı daha gerçekleştirilecek.

Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.