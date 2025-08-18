Habertürk
        FED faiz kararı tarihi: 2025 Eylül FED faiz toplantısı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        FED faiz kararı tarihi: 2025 Eylül FED faiz toplantısı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Küresel piyasalarda FED faiz kararı bekleniyor. Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklentinin altında kalmasıyla, Fed'in indirime gitme ihtimali yeniden gündeme geldi. Peki 2025 Eylül FED faiz toplantısı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 09:17 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:20
        • 1

          FED faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Eylül ayında yapılacak olan FED toplantısı için geri sayım sürüyor. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin düşüşe işaret etmesi, beraberinde Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi. Peki FED faiz kararı tarihi ne zaman? 2025 Eylül FED faiz toplantısı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed, 16-17 Eylül tarihlerinde toplantı düzenleyecek. Toplantı sonucunda faiz kararı, 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

          Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti.

          Ülkede açıklanan verilere göre, fabrika siparişlerinin tutarı haziranda yüzde 4,8 azaldı.

          Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

          Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

          İsviçre hükümeti de İsviçre'nin ABD'nin endişelerini dikkate alarak ve mevcut tarife durumunu hafifletmeye çalışarak daha cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını belirtti.

          2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

          Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        Habertürk Anasayfa