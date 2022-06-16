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Fed faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL? 16 Haziran dolar TL kuru CANLI

ABD Merkez Bankası Fed'in fazilari yüzde 0,75 artırması sonrası gözler dolar kuruna çevrildi. Peki, dolar TL Fed faiz kararı sonrası yükseldi mi, düştü mü? Merak edeler için güncel kur bilgisini haberimizde derledik. İşte 16 Haziran dolar TL kuru son durum...

16.06.2022 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fed faiz kararı sonrası gözler dolar TL kuruna çevrildi. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Merak edenler için Fed faiz kararı sonrası dolar TL kurundaki son durumu ve canlı kur sayfasını haberimizde derledik. İşte merake dilenler...

  • FED FAİZLERİ ARTIRDI

    Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1.50-1.75 aralığına çekti. Böylece Fed Kasım 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık bir artırım kararı almış oldu. Karar, 10'a karşı 1 oyla alındı.

    FOMC politika faizini mart ayında 25, mayıs toplantısında ise 50 baz puan yükseltmişti.

    Fed tarafından yayımlanan karar metninde genel ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki düşüşün ardından yükselişe geçtiği ifade edildi.

     

  • BİR DAHA Kİ EN YÜKSEK İHTİMAL 0,75

    Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada bir sonraki toplantıda 50 veya 75 baz puanlık artırım kararı almalarının en yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

    Değişikliklerin hızını yeni gelecek veri ve değişen tahminlerin belirleyeceğini belirten Powell "Açıkçası bugünkü 75 baz puanlık artırım, alışılmışın üstünde büyüklükte bir artırım. Bu büyüklükte hamlelerin sık hale gelmesini beklemiyorum" dedi.

  • DOLAR ETKİLENMEDİ

    Dolar kurunda Fed kararı sonrası birkaç kuruşluk yukarı yönlü hereket izlense de piyasaların yüzde 0,75'i fiyatlamnası ve Powell'ın bir sonraki karar için yüzde 50 ihtimalini de masaya koyması nedeniyle dolar kurunda büyük bir değişiklik görülmedi. Dolar TL 17,27 seviyesinde seyrediyor. 

    #piyasa#88#

     

     

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