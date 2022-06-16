BİR DAHA Kİ EN YÜKSEK İHTİMAL 0,75

Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada bir sonraki toplantıda 50 veya 75 baz puanlık artırım kararı almalarının en yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

Değişikliklerin hızını yeni gelecek veri ve değişen tahminlerin belirleyeceğini belirten Powell "Açıkçası bugünkü 75 baz puanlık artırım, alışılmışın üstünde büyüklükte bir artırım. Bu büyüklükte hamlelerin sık hale gelmesini beklemiyorum" dedi.