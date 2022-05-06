ALTIN FİYATLARI! FED faiz toplantısının ardından Jerome Powell’ın açıklamaları piyasaları harekete geçirdi. Fed Açık Piyasa Komitesi, 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece 22 yılın ardından ilk kez bu oranda bir faiz artırım kararı almış oldu. FED faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. İşte, Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları 6 Mayıs alış - satış tablosu…

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