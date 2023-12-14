Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarındaki son durum
Altının ons değeri ve dolar/TL piyasasına göre hareketli bir seyir izlemeye devam ediyor. Altın fiyatları Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından 1 saat içerisinde 1.980 dolardan 2.014 dolara çıktı. Dolar/TL 29.05'ten 28.99'a geriledi. İşte 14 Aralık 2023 güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
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Altın fiyatlarındaki son durum, Fed faiz kararı sonrasında araştırılıyor. Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken kararın ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. İşte 14 Aralık güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.847,61
1.847,93
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.956,18
3.021,37
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- 4
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.980,92
1.981,23
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.824,72
12.048,50
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.893,89
6.042,73
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.824i72
12.048,50
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.737,04
13.060,18
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.065,87
1.266,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.746,28
1.848,65
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