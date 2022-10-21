"ENFLASYON ÇOK İNATÇI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

FED, enflasyonu düşürme çabaları kapsamında geçen ayki toplantısında politika faizini art arda üçüncü kez 75 baz puan yükseltmiş, Fed Başkanı Jerome Powell, "İşin hallolduğuna ikna olana kadar devam edeceğiz" demişti.

IMF 1. Başkan Yardımcısı Gita Gopinath Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, "Enflasyon çok inatçı olmaya devam ediyor" dedi.

Gopinath şunları söyledi: "Fed böyle bir durumda para politikasını artık sıkılaştırmayacağının sinyalini verirse, bu ciddi bir kredibilite kaybı anlamına gelecek. Bu nedenle, ekonomik veriler ışığında planlarına sadık kalmalı."

Gopinath Avrupa ekonomisi hakkında ise, "Euro bölgesindeki ekonomik büyüme önemli ölçüde ivme kaybedecek, euro bölgesi ekonomisinin gelecek yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyoruz" diye konuştu.

Gopinath ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın "para politikasını yıl sonuna kadar normalleştirmesinin ve ardından önümüzdeki yıl sıkılaştırmasının" doğru olacağını söyledi.