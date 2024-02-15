Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Şubat Fed faiz kararı ne olur, indirim olur mu?
Fed faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. Küresel piyasalar Fed faiz kararı toplantısının ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in yapacağı son dakika açıklamaya kilitlendi. Son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasıyla bu ayki karar merak ediliyor. İşte, analist tahminleri ile 2024 Şubat ayıFed toplantısı tarihi ile faiz beklentisi hakkında bilgiler...
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Fed faiz kararı küresel piyasalar tarafından takip ediliyor. Politika faizinin uzun zamandır sabit bırakılması sebebiyle bu ayki Fed faiz kararı araştırması sıklaştı. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüler artıyor. Peki, bu ay FED faiz toplantısı var mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...
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2024 ŞUBAT FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplantı takvimine göre şubat ayında Fed toplantısı olmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak ve faiz kararı 20 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.
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FED FAİZ KARARI NE OLUR, DÜŞER Mİ?
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin doların diğer para birimleri karşısında güçlü kalmasına destek verdiğini kaydederek bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.
Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda martta yüzde 87 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin belirsizlikler sürüyor. Buna göre, fiyatlamalar, mayıs toplantısı için yüzde 44 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı, yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan indirileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.
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FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ
Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;
19-20 Mart 2024,
30 Nisan-1 Mayıs 2024,
11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024.