Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Fed faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

        Fed faiz kararı bugün açıklanıyor... 2023 Temmuz Fed faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanacak?

        Fed faiz kararı toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Fed'in bir seneyi aşkın süredir devam eden şahin politikalarının ne yönde devam edeceğine ilişkin soru işaretlerinin bugün sınırlı da olsa azalması bekleniyor. Bu bağlamda gözler "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde?" sorularına çevrildi. Merak edilen tüm detaylar Fed Başkanı Powell'ın yapacağı 2023 Temmuz ayı Fed faiz kararı konuşmasında yanıt bulacak. İşte, Fed faiz kararı beklentisi ve konuya dair bilgiler...

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izliyor. Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı beklentisi ne yönde, artacak mı? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

          ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.

          FED faiz kararı toplantısı 25 - 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

        • 3

          FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

        • 4

          Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu aktaran analistler, buna karşın karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin de göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"