Fed'den beklenti ne?

Fed'in bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, ​​​​​​​Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak.

Son enflasyon verisinin ardından tarifelerin fiyat artışları üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalabileceğine yönelik güven oluşmasıyla birlikte Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların belirginleştiği görüldü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapması bekleniyor. Ayrıca bankanın 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Açıklanan makro ekonomik veriler, "Eylülde 50 baz puanlık indirim olabilir mi?" sorularını da akla getirdi.

Fed'in eylül toplantısında devam eden enflasyonist baskılardan dolayı 50 baz puanlık faiz indirim beklentileri geri planda kalırken, uzmanlar 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin ön plana çıktığını ifade etti.

Capital Economics Global Başekonomisti Jennifer McKeown yaptığı değerlendirmede "Yukarı yönlü enflasyon riskleri 50 baz puanlık faiz indirimi spekülasyonlarının abartılı olduğu anlamına geliyor." dedi.

Yeni projeksiyonların, piyasaların ima ettiğinden daha yüksek bir faiz oranı yolu göstermesinin muhtemel olduğunu belirten McKeown, yavaşlayan iş gücü koşullarının Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi için hazır olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

McKeown, "Fed Başkanı Powell'ın değişen risklere yaptığı atıf, tarifelerin tüketici fiyatları üzerinde şimdiye kadar anlamlı bir etkisinin olmamasıyla ilgiliydi ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 50 baz puanlık bir karara oy vereceğinden şüphe etmek için bir diğer neden de bu risklerin ortadan kalkmamış olmasıdır." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Soğuyan iş gücü piyasasının Fed'in hizmet enflasyonunda yenilenen bir toparlanmayı bile göz ardı edebileceğini gösterdiğini aktaran McKeown "Oysa ekonomik aktivitede güçlü faaliyet büyümesi, enflasyonun hedefin üzerinde devam etme riskini artıracak. Daha fazla netlik kazanana kadar, FOMC katılımcılarının çoğunun faiz oranı projeksiyonlarında büyük değişiklikler yapacağından şüpheliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BU YIL 75 BAZ PUANLIK İNDİRİM GELEBİLİR"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de, enflasyon korkularının kademeli olarak azalabileceğini ve bunun yıl boyunca 75 baz puanlık faiz indirimlerine izin verebileceğini bildirdi.