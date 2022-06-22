Fed Başkanı Jerome Powell: Hiçbir amaç için masadan bir şey kaldırmayacağım

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin enflasyon ve resesyona ilişkin sorularını yanıtladı.
Faiz oranlarının hızla yükseltilmesinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyip sürüklemeyeceğine yönelik bir soru üzerine Powell, "Kesinlikle bir olasılık. Bu bizim hedeflediğimiz bir sonuç değil ama kesinlikle bir olasılık." dedi.
"ENFLASYON HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ZORLAŞTI"
Powell, son birkaç ayda dünyada yaşananların bankanın yüzde 2'lik enflasyon hedefini gerçekleştirmesini zorlaştırdığını aktardı.
Ekonominin güçlü, tüketiciler ile işletmelerin iyi durumda olduğunu anlatan Powell, "Şu anda bir resesyon olasılığını özellikle yüksek görmüyorum." diye konuştu.
Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım." yanıtını verdi.
"FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"
Fed'in fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli adımları atacağını vurgulayan Powell, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlara ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.
Powell, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesine izin vermenin ekonomi için resesyondan daha acı verici olabileceğini belirterek, "Bu görevde başarısız olamayız." dedi.
ABD'de enflasyonun son 18 ayda yükseldiği göz önüne alındığında Ukrayna'daki savaşın ABD'deki enflasyonun birincil itici gücü olup olmadığına dair bir soru üzerine Powell, "Ukrayna'daki savaş çıkmadan önce enflasyon kesinlikle yüksekti." diye konuştu.
ARTAN PETROL FİYATLARI
Powell, artan petrol fiyatlarına ilişkin bir soruya ise "Petrol fiyatları konusunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok." yanıtını verdi. Petrol fiyatlarının küresel düzeyde belirlendiğini kaydeden Powell, bunları etkileyecek araçlara sahip olmadıklarını aktardı.
Son enflasyon göstergelerinin Fed'in faiz artırımlarını hızlandırması gerektiğini gösterdiğini belirten Powell, politika faizi oranlarının hala nispeten düşük olduğunu, daha nötr bir seviyeye çıkmasını istediklerini kaydetti.
Powell, faiz artırımlarının konut fiyatları üzerinde hızlı bir etkisinin olması gerektiğine işaret ederek, konut piyasasında yavaşlama görüldüğünü aktardı.
*Haberin görselleri The Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!