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Fed Başkanı Jerome Powell, Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde başkent Vaşington'da açıklamalarda bulundu.

Powell, enflasyonun yukarı yönlü olarak şaşırttığını ve daha da şaşırtabileceğini belirtti. Fed'in verilere ve gelen değişen görünüme göre çabuk tepki vermesi gerektiğini vurgulayan Powell, "Fed faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyor. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya alacağız." şeklinde konuştu.

İş gücü piyasasının güçlü olması için enflasyonun düşürülmesinin zaruri olduğunu söyleyen Powell, "Fed'in yüzde 2 enflasyonuna sıkı bir şekilde bağlı ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini güçlü bir şekilde çıpalamak istiyor." dedi.

ABD ekonomisinin sıkı para politikasını kaldıracak kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Powell, finans piyasalarındaki sıkılaşmanın talebi baskılamak için gerekli olduğunun altını çizdi. Powell, Fed'in piyasalarla açık iletişimi sürdüreceğini söyledi.

Fed yükselen tüketici enflasyonu nedeniyle son toplantıda son 28 yılın en sert faiz artışıyla gösterge faizi 75 baz puan artırmış ve hedef aralığını yüzde 1.5 - 1.75 seviyesine çekmişti.

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