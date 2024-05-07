Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü

Feci olay İstanbul Kadıköy’de 13 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Dünyaca ünlü bir ticaret sitesinde ürün pazarlamacısı olarak çalışan Hasan Çayan Çetin elektrikli scooterıyla evine dönüyordu.

Çetin, havanın karanlık olması nedeniyle yoldaki çukuru göremedi ve çukurun üzerinden geçerken dengesini kaybederek düştü.

Kafasına darbe alan Çetin, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 45 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Hasan Çayan Çetin, hayatını kaybetti. Ailesinin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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7 AY GEÇTİ ÇUKUR HALA DÜZELTİLMEDİ

Mahalle sakini Tufan Yurtsever, “Maalesef bu tarz çukurlar sebebiyle işte scooterdan düşüp yaralanmalar veya ölümlü kazalar denk gelebiliyor. Arabalara da masraf çıkıyor dolayısıyla Kadıköy Belediyesi'nin bir an önce bu konuya el atmasını istiyoruz mahalle sakinleri olarak” dedi.