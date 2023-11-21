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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza! Sancaktepe'de otobüsün çarptığı kadın öldü

        Sancaktepe'de İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

        İstanbul Sancaktepe'de yürek yakan bir kaza meydana geldi. Olayda peronlara girmeye çalışan bir otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha A.'ya çarptı. Kazada kadın hayatını kaybederken otobüs şoförü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:46
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        Feci kaza! Otobüsün çarptığı kadın öldü
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        Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.00 sıralarında Yenidoğan Peron Amirliği'nde meydana geldi.

        Yenidoğan -Kadıköy hattında çalışan Sadettin B. yönetimindeki İETT otobüsü, peronlara girmeye çalıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha A.'ya çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Saliha A.'yı otobüsün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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        Sağlık ekipleri Saliha A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. İETT şoförü Sadettin B. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        "FRENE BASTI AMA DURAMADI"

        Görgü tanığı, Talha Uymaz, "Kadın yolun karşısına geçecekti. Kadın birden durdu. Geri gidemedi. Otobüs firene bastı ama duramadı" dedi.

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