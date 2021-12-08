Liseli Harun cipin altında 15 metre sürüklendi!

Feci kaza, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Nesrin Türken (41) yönetimindeki 11 BA 061 plakalı cip, Müşerref-Muzaffer Samda Ortaokulu mevkisinde dönüş yaptığı sırada liseli Harun Karadeniz'in kullandığı bisiklete çarptı.

DHA'nın haberine göre, cipin altında 15 metre sürüklenen Karadeniz, ağır yaralandı. Sürücü Türken, araçtan inip, yaralı öğrencinin yardımına koşarken, sağlık ekibine haber verdi.

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Harun Karadeniz'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, sürücü Nesrin Türken'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.