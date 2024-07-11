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        Haberler Magazin Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi - Magazin haberleri

        Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi

        Piyanist Fazıl Say, en sevdiği şarkıları paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi. Say; "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee haklı adam. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" yorumunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:05
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        Şarkı listesini eleştirdi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında "Benden YouTuber olur" diyerek en sevdiği şarkıların listesini paylaşmıştı.

        Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkı şöyle:

        Ahmet Kaya - Hep Sonradan

        Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm

        Cem Karaca - O Leyli

        Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği

        Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat

        Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım

        Kızılırmak - Gidenlerin Ardından

        Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun

        Sezen Aksu - Begonvil

        Funda Arar - Senden Öğrendim

        Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat

        MFÖ - Sarı Laleler

        Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş

        Şebnem Ferah - Sil Baştan

        Berlin Filarmoni Orkestrası

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        "ECZACILAR KÜLTÜRLÜDÜR, BÖYLE LAF OLMAZ"

        Piyanist Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi. Fazıl Say; "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee, adam haklı. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" yorumunda bulundu.

        Fazıl Say sözlerine şöyle devam etti: Özgür Özel'in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım. Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee, adam haklı. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş.

        Amma velakin 15'inci sıradaki şarkı dikkatimi çekti. Berlin Filarmoni Orkestrası! Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Beethoven 7. Senfoni mi? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla.

        Fazıl Say, sözlerini Özgür Özel'in Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduğunu hatırlatarak tamamladı; "Annem eczacı. Tüm eczacılar bunu bilir, tüm eczacı çocukları da eczacı kalfasıdır ayrıca, bilir. Eczacılar kültürlüdür, böyle laf olmaz. Bir de 'Yiğidim aslanım' şarkısı, Özgür Bey'in listesinde müzik (yani besteci) THEODORAKİS olarak düzeltilmiş, son yıllarda, ben de bilmiyordum, biraz şaşırdım açıkçası bu gelişmeye, hatta bayağı şaşırdım. Yayınevleri, telif kurumları böyle bildirmiş. O isimli şarkının yanına o ilave lâzımmış, @herkesicinCHP'yi biz de bu konuda uyaralım.

        Arabesk listeye gelince de gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… Ama bil ki bu Atatürk'ün yolu değil!!!

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        #Özgür Özel
        #fazıl say

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