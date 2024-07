CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında "Benden YouTuber olur" diyerek en sevdiği şarkıların listesini paylaşmıştı.

Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkı şöyle:

Ahmet Kaya - Hep Sonradan

Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm

Cem Karaca - O Leyli

Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği

Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat

Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım

Kızılırmak - Gidenlerin Ardından

Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun

Sezen Aksu - Begonvil

Funda Arar - Senden Öğrendim

Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat

MFÖ - Sarı Laleler

Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş

Şebnem Ferah - Sil Baştan

Berlin Filarmoni Orkestrası

"ECZACILAR KÜLTÜRLÜDÜR, BÖYLE LAF OLMAZ"

Piyanist Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi. Fazıl Say; "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee, adam haklı. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" yorumunda bulundu.