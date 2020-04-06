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Vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı kişisel düzeyde önlem almaya devam ediyor. bunun son ve çarpıcı örneği elektrik sektöründe yaşandı. Elektrikte, dağıtım şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren müşteri işlem merkezlerinde fatura ödeme amacıyla oluşan ¬abone yoğunluğu azaldı. Peki, ne oldu?

Sektör temsilcileri, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, mart ayının başlarında banka kanalıyla fatura tahsilat oranının yüzde 60, (bölgesel bazda küçük oranlı farklar söz konusu olabilir),gişeden tahsilatın da (müşteri işlem merkezleri, yetkili işlem merkezleri ve PTT gişeleri) yüzde 40 olduğunu kaydetti. Sektör temsilcileri, salgın sonrasında banka üzerinden tahsilat oranının hızlı bir artış gösterdiğini kaydederek, “Salgın önlemleri bu süreci hızlandırdı. Son 10 gün içinde yüzde 80’leri aştı ve yüzde 90 sınırına dayandı” dedi.

PTT KANALI KAPANDI

PTT üzerinden tahsilat işlemlerinin kapandığını kaydeden sektör temsilcileri, “Bu durum banka üzerinden tahsilatları artıracaktır. Yeni veriler de bu doğrultuda” dedi.

Bu gelişme, müşteri işlem merkezlerinde fatura ödemeye yönelik işlem yoğunluğunu ve buna bağlı olarak insan hareketi ve temasını da belli bir ölçüde azalttı.

ABONE SAYISI VE DAĞILIMI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),2020 yılı ocak ayı elektrik piyasası raporuna göre Türkiye’de 45 milyon dolayında abone bulunuyor. Bunun 37 milyonu konut, 7 milyonu ticarethane, 79 bini sanayi abonesi. Tarımsal sulamada 668 bin 613 abone bulunuyor.

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