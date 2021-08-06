"Evli olduğumu bilmiyordu"

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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan ve 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin ünlü bir isim olduğu iddia ediliyordu. O kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürüldü.

Gülşah Saraçoğlu ile eski sevgilisi Gökhan Göz

"YASAK AŞK" İDDİALARINA YANIT

Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Yelliler, konuyla ilgili açıklama yaptı. Fatoş Yelliler, "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim. Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi bu süreçte destekte bulunmuştur." dedi.

"BU OLAYLARLA DAHA FAZLA ANILMAK İSTEMİYORUM"

Yelliler, sözlerini, "Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim." şeklinde noktaladı.

BOŞANDILAR

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Berdan Mardini ile Fatoş Mardini hakkındaki ayrılık iddiaları doğru çıkmıştı. Ünlü türkücü, eşiyle birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmiş ve çift hakkında boşanma dedikoduları ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında Berdan Mardini cephesinden açıklama gelmişti.

Basında çıkan ayrılık haberlerini doğrulayan Mardini, avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Basın açıklaması... Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır.

Fatoş Yelliler ile eski eşi Berdan Mardini

Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29.03.2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır.

Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

Berdan Mardini

Vekili

Av. Nezir Burak Beliktay...

Yolları ayrılan çiftin, Ezmira ve Miran adında iki çocukları bulunuyor.