Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlayan ikili, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ancak çiftin mutluluğu yine uzun sürmedi.
DÖRDÜNCÜ KEZ AYRILDILAR
Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz hafta evlilik kararı alan ancak ardından yollarını ayıran ikiliden Saraçoğlu, konuyla ilgili, "Günlerdir sessizliğimi bozmuyorum. Çünkü konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile bir evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü. Her şey hazırdı ve gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat... Ne kadar acı... Diyecek bir şey yok çünkü son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Kimseye de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadım. Sadece Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı edelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana 'Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin' demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur ama bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Çünkü yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz..." ifadelerini kullandı.
"BİR DAHA TEKRARI OLMAYACAKTIR"
Ünlü modacı, ayrıca sözlerini, "Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır" şeklinde noktaladı.
KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Öte yandan geçtiğimiz aylarda ayrılık sonrasında evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, Saraçoğlu Instagram hesabı üzerinden canlı yayında küfürler yağdırmıştı.
"ÖZÜR DİLERİM"
Ünlü modacı çıkan haberlerden sonra da, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" demişti.
EVİ BASMIŞTI!
Saraçoğlu, daha önce de Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti. İş adamı da, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak, "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notuyla paylaşmıştı.
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