4. KEZ AYRILDILAR

Saraçoğlu biten ilişkisiyle ilgili, "Günlerdir sessizliğimi bozmuyorum. Çünkü konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile bir evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü. Her şey hazırdı ve gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat... Ne kadar acı... Diyecek bir şey yok çünkü son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Kimseye de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadım. Sadece Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana 'Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin' demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur ama bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Çünkü yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz..." ifadelerini kullandı.

Ünlü modacı, ayrıca sözlerini, "Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır" şeklinde noktaladı.