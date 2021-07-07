'SKANDAL YAŞAK AŞK' İDDİALARI DOĞRU
Sosyal medyada çok konuşulan haberler sonrasında ilişkilerinin bitmesinin nedenine açıklık getiren Saraçoğlu, 'ihanet' iddialarını isim vermeden doğruladı.
Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:
Son derece utanarak ve sıkılarak bu açıklamayı yapıyorum... "Skandal yasak aşk" iddiaları doğrudur ama hadisenin çok çok dışında olmama rağmen beni içeri çekmek isteyenlere bir cevap da vermem mecburiyet kazandı artık. Çünkü bu bir şahsiyet meselesidir. Üzülerek söylüyorum ki; Bugün magazinde konuşulan mevzuların üzerine sayısını bile bilmediğim birçok telefon aldım. Bu konunun hiçbir tarafında değilim. Çünkü konu benim konum değil (mezhepsiz ilişkiler). Ancak bu ilişkide bir kamuflaj ve bir kalkan olarak kullanıldım, aldatıldım. Aldatıldığıma değil, "Kendime neden bunları yaptırıyorum?" diye... Evlilik teklifi almışken ve de bu gerçekleşecekken inandığım, güvendiğim adamın maalesef ki bu ilişkisini ve detaylarını öğrenmiş bulunmaktayım. En başta karşı tarafın iki evladı hatrına ve kendi adıma, kaliteme yakıştıramamakla beraber hiçbir din, dil ve ırk da bile kabul bile edilemeyecek bir ilişkiler yumağı, çelişkiler zinciri ve de ahlak çöküntüsü bu yaşanılanların detayını A'sından Z'sine gayet net bildiğim halde yine de bu bildiklerimi detaylandırıp parantezleri açmayıp konuşmayacağım. Zira ben konuşursam işte o zaman herkes susar ve bu trajedya da figürasyon olan kişiler insan içine dahi çıkamazlar. Tabii bir nebze yüzleri varsa...
Açıklamada geçen kişinin ünlü bir isim olduğu iddia ediliyor.
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