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ALDATILDIM! Son dakika: Gülşah Saraçoğlu'dan Gökhan Göz itirafı

Gülşah Saraçoğlu: Gökhan Göz tarafından aldatıldım!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan ve 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etti

07.07.2021 - 09:46 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılık kararı aldı.

  • 4. KEZ AYRILDILAR

    Saraçoğlu biten ilişkisiyle ilgili, "Günlerdir sessizliğimi bozmuyorum. Çünkü konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile bir evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü. Her şey hazırdı ve gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat... Ne kadar acı... Diyecek bir şey yok çünkü son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Kimseye de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadım. Sadece Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana 'Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin' demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur ama bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Çünkü yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz..." ifadelerini kullandı.

    Ünlü modacı, ayrıca sözlerini, "Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır" şeklinde noktaladı.

  • 'SKANDAL YAŞAK AŞK' İDDİALARI DOĞRU

    Sosyal medyada çok konuşulan haberler sonrasında ilişkilerinin bitmesinin nedenine açıklık getiren Saraçoğlu, 'ihanet' iddialarını isim vermeden doğruladı.

    Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:

    Son derece utanarak ve sıkılarak bu açıklamayı yapıyorum... "Skandal yasak aşk" iddiaları doğrudur ama hadisenin çok çok dışında olmama rağmen beni içeri çekmek isteyenlere bir cevap da vermem mecburiyet kazandı artık. Çünkü bu bir şahsiyet meselesidir. Üzülerek söylüyorum ki; Bugün magazinde konuşulan mevzuların üzerine sayısını bile bilmediğim birçok telefon aldım. Bu konunun hiçbir tarafında değilim. Çünkü konu benim konum değil (mezhepsiz ilişkiler). Ancak bu ilişkide bir kamuflaj ve bir kalkan olarak kullanıldım, aldatıldım. Aldatıldığıma değil, "Kendime neden bunları yaptırıyorum?" diye... Evlilik teklifi almışken ve de bu gerçekleşecekken inandığım, güvendiğim adamın maalesef ki bu ilişkisini ve detaylarını öğrenmiş bulunmaktayım. En başta karşı tarafın iki evladı hatrına ve kendi adıma, kaliteme yakıştıramamakla beraber hiçbir din, dil ve ırk da bile kabul bile edilemeyecek bir ilişkiler yumağı, çelişkiler zinciri ve de ahlak çöküntüsü bu yaşanılanların detayını A'sından Z'sine gayet net bildiğim halde yine de bu bildiklerimi detaylandırıp parantezleri açmayıp konuşmayacağım. Zira ben konuşursam işte o zaman herkes susar ve bu trajedya da figürasyon olan kişiler insan içine dahi çıkamazlar. Tabii bir nebze yüzleri varsa...

    Açıklamada geçen kişinin ünlü bir isim olduğu iddia ediliyor.

  • KÜFÜRLER YAĞDIRDI

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda ayrılık sonrasında evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, Saraçoğlu Instagram hesabı üzerinden canlı yayında küfürler yağdırmıştı.

    "ÖZÜR DİLERİM"

    Ünlü modacı çıkan haberlerden sonra da, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" demişti.

  • EVİ BASMIŞTI!

    Saraçoğlu, daha önce de Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti. İş adamı da, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak, "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notuyla paylaşmıştı.

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