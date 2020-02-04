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"Elimde Dünya" albümünün ikinci video klibini "Günleri Bağlarken" isimli şarkısına çeken Fatma Turgut, klip çekimi için büyük bir emek harcadı. Turgut, 3 hafta boyunca motosiklet dersleri aldı.

Garipçe'de soğuk havaya rağmen 4 saat boyunca 300 kilo ağırlığında bir motosiklet kullandı. Turgut, senaryo gereği motosikletçi bir kızın hayatını canlandırarak klipteki güçlü performansı ve oyunculuğu ile etkileyici sahnelere imza attı.

Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde ve Veli Kuzlu görüntü yönetmenliğinde gerçekleşen klibin açık alan motosiklet performansı sonrası Maslak'taki bir tamirhanede detay çekimleri tamamlandı.

3 kamera ile çekimleri yapılan klipte, Fatma Turgut'a 10 kişilik bir cast ekibi eşlik etti. Klip çekimi, bir günde yaklaşık 30 kişilik bir ekibin çalışmasıyla gerçekleşti.

Fatma Turgut'un yeni klibi "Günleri Bağlarken" tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yerini aldı.