Fatma Karanfil, son yolculuğuna uğurlandı

Hülya Koçyiğit

"BEN KONUŞTUM; O GÖZLERİYLE BANA SELAM VERDİ"

Hülya Koçyiğit, duygularını şöyle dile getirdi; "Bugün Türk sinemasının pırıl pırıl yıldızlarından birini daha ebediyete yolcu ediyoruz. Arkasında pırıltılar bırakarak bir yıldızımız daha kaydı. O kadar güzel bir insandı. O kadar güzel anılar bıraktı ki bizimle, ruhu şad olsun. Allah, rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, geride bıraktıklarına sabır diliyorum. Biz onu çok sevdik. Ben onu ne yazık ki entübe edilmiş haliyle ziyaret ettim hastanede. Orada vedalaştık, ben konuştum, o gözleriyle bana selam verdi. 'Allahaısmarladık' dedi. Nur içinde yatsın, hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.