Fatma Karanfil, son yolculuğuna uğurlandı
Kanser nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybeden Fatma Karanfil, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı
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Yeşilçam'da iz bırakan oyunculardan Fatma Karanfil, kansere yenik düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören, geçtiğimiz haftalarda entübe edilen usta oyuncu, dün 72 yaşında hayatını kaybetti.
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2008'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide 'Şayeste' karakterini canlandıran Karanfil, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Karanfil, cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Meslektaşları, cenaze namazında Karanfil'e son görevlerini yerine getirdi.
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Elif Karanfil
"KANSERİN 1.5 AYDA TAMAMEN YAYILDIĞINI ÖĞRENDİK"
Taziyeleri kabul eden Fatma Karanfil'in yeğeni Elif Karanfil; "Kanser hastalığı vardı, o nüksetmiş ancak hiçbir belirti vermemişti. Son 1.5 ayda kanserin tamamen yayıldığını öğrendik. Bugün de buradayız maalesef. 1.5 aylık bir süreçte, önce tetkikler sonra hastane, yoğun bakım, entübe edildiğini hepiniz biliyordunuz zaten. 10 gün içerisinde de maalesef kaybettik" diye konuştu.
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Hülya Koçyiğit
"BEN KONUŞTUM; O GÖZLERİYLE BANA SELAM VERDİ"
Hülya Koçyiğit, duygularını şöyle dile getirdi; "Bugün Türk sinemasının pırıl pırıl yıldızlarından birini daha ebediyete yolcu ediyoruz. Arkasında pırıltılar bırakarak bir yıldızımız daha kaydı. O kadar güzel bir insandı. O kadar güzel anılar bıraktı ki bizimle, ruhu şad olsun. Allah, rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, geride bıraktıklarına sabır diliyorum. Biz onu çok sevdik. Ben onu ne yazık ki entübe edilmiş haliyle ziyaret ettim hastanede. Orada vedalaştık, ben konuştum, o gözleriyle bana selam verdi. 'Allahaısmarladık' dedi. Nur içinde yatsın, hepimizin başı sağolsun" diye konuştu.
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı
"PIRLANTA GİBİ BİR İNSANDI"
Çocuklar Duymasın dizisinde birlikte rol aldığı Fatma Karanfil'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan Tamer Karadağlı; "Çok üzgünüz, bu değerlerimizi tek tek kaybediyoruz. Bir de yakın tanıdığım biriydi Fatma abla. Birlikte uzun süre çalıştık. 'Çocuklar Duymasın'da birlikte çalıştık. Dominant teyzenin annesini oynuyordu ve çok gülüyorduk. Yani pırlanta gibi bir insandı. Çok profesyonel, çok neşeli, hayat dolu, örnek bir oyuncuydu" dedi.
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Sinema Genel Müdürü Birol Güven
"ABLA KARDEŞ İLİŞKİMİZ VARDI"
Birol Güven ise "Çok üzgünüz. Tabii bizim yolumz 2002'de kesişmişti. Biliyorsunuz, 'Çocuklar Duymasın' da çok önemli rollerimizden birini çok da güzel oynadı. Daha sonra da bizim aslında temasımız hiç kesilmedi. Bir abla kardeş ilişkimiz de vardı. Gerçekten çok seviyorduk birbirimizi ama maalesef ben hastalık sürecinden haberdar olduğumda entübe olmuştu, kendisiyle görüşemedim. Zaten çok kısa sürede de kaybettik. Mekânı cennet olsun, çok üzgünüz" dedi.
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından Fatma Karanfil ile bir fotoğrafını paylaşıp; "Fatma Karanfil'i kaybettik. Canım Fatma, seni hep tatlı sempatik güleryüzünle hatırlayacağım. Çok üzgünüm, nurlar içinde yatsın, yakınlarına da başsağlığı dilerim" şeklindeki ifadeleri kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.