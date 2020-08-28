Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri olan Fatma Girik hakkında sosyal medyada hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Peki, Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Merak ediliyor. "Fatma Girik öldü mü?" İddialarına Fatma Girik'ten ilk açıklama işte şu şekilde...

FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bodrum'daki 3 katlı deniz manzaralı evinde istirahat eden Girik, DHA'ya telefonda yaptığı açıklamada, hakkındaki 'öldü' iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.

Sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' haberlerinin kendisini üzdüğünü belirten Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum" diye konuştu.

FATMA GİRİK HAKKINDA ÖNCEDEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bodrum'da, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Fatma Girik'i Bodrum'daki evinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya da eşlik etti. Sosyal mesafeye uyup, maske takarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Gürün ve beraberindekiler, koronavirüs nedeniyle günlerini Bodrum'daki evinde geçiren Fatma Girik'e bir süre önce olduğu kalça ameliyatı nedeniyle 'geçmiş olsun dileğinde' bulundu. Aynı zamanda ortopedi doktoru olan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Girik'in tahlil ve röntgen filmlerini tek tek inceleyip, daha çabuk ayağa kalkıp, rahat bir biçimde yürüyebilmesi için tavsiyelerde bulundu.