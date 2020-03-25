Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Fatma Girik'i evinde ziyaret ederek, aldığı önlemlerden dolayı teşekkür etti.

Girik'in sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Aras, ihtiyaçları olduğu zaman çağrı merkezini araması halinde Bodrum Belediye ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini anlattı.