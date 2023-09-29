Fatih, yeni kuyuda sondaja başladı

Fatih, yeni lokasyonunda sondaja başladı
Türkiye Petrolleri, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi
Giriş: 29.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:41
Türkiye Petrolleri Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni bir sondaja başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fatih, Filyos-1’de! Türkiye’nin gururu Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı. Yeni keşif hedefiyle sondaj faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor" ifadeleri yer aldı.