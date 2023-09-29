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        Haberler Ekonomi Enerji Fatih, yeni kuyuda sondaja başladı - Enerji Haberleri

        Fatih, yeni lokasyonunda sondaja başladı

        Türkiye Petrolleri, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:41
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        Fatih, yeni kuyuda sondaja başladı
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        Türkiye Petrolleri Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni bir sondaja başladığını duyurdu.

        Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fatih, Filyos-1’de! Türkiye’nin gururu Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı. Yeni keşif hedefiyle sondaj faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

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