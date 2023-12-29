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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim, Panathinaikos'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Panathinaikos'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

        Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:48
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        Fatih Terim resmen Panathinaikos'ta
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        Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı.

        Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.

        Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.

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