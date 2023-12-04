Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması

        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması

        Aralarında futbolcularında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırılması olayında adı geçen ünlü teknik direktör Fatih Terim'in avukatları konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, Fatih Terim'in dolandırıcılık olayıyla bir ilgisinin olmadığı vurgulanırken "Fatih Terim Fonu, diye bir tespit, belge bulunmamaktadır" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:27 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizbank'ta şube müdürü olarak çalışan Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan, Semih Kaya, Emre Belezoğlu, Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu 18 kişiyi milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili olayda ismi sık sık gündeme gelen Fatih Terim'in avukatları Av. Zafer Ertek ve Av. Tufan Karataş tarafından yazılı açıklama yapıldı.

        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste

        "FATİH TERİM FONU DİYE BİR TESPİT YOK"

        Olayla ilgili yapılan açıklamada, "Basında adı geçen Şube müdürünün oluşturduğu iddia edilen fondan 'Fatih Terim Fonu' diye söz edilmekte ise de konuyla ilgili kamu otoriteleri olan BDDK ve SPK incelemelerinde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 'Fatih Terim Fonu' diye bir tespit , belge bulunmamaktadır. Müvekkilimizle ilgisi olmadığı yasal ve idari kurumlarca tespit edilen ve dava dosyasında hiç bahsi geçmeyen 'Fatih Terim Fonu' ifadesinin basın tarafından ısrarla kullanılması, müvekkilimizi rencide etmekte ve şahsi itibarına leke sürmektedir" denildi.

        REKLAM

        Seçil Erzan

        "BANKADA BULUNAN PARALARIN KAYNAĞI BELLİDİR"

        Fatih Terim'in bankada bulunan parasıyla ilgili de bilgi verilen açıklamada, "Müvekkilin banka hesaplarında bulunan ya da bulunmayan paraların kaynağı, kamu denetimine açık Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor kulüplerinden almış olduğu ve son kuruşuna kadar vergisi ödenmiş kelimenin tam anlamıyla alın teriyle kazanmış olduğu paralardır. Bununla ilgili olarak kara para imasında bulunmak son derece çirkin ve aynı zamanda suç teşkil eden ifadelerdir" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, "Müvekkil ve ailesi ile sanık arasında sıra dışı özel bir yakınlık olduğu yönünde ki iddialar ise külliyen asılsız olup bu tür magazinsel yaklaşımlar müvekkili ve ailesini son derece rencide etmektedir. Müvekkilin kişiliğinden ve kariyerinden kaynaklanan geniş bir sosyal çevresi bulunmakta olup bunlarla yemek yemesinde, evlerine misafir olmasında, düğünlerine davet edilmesinde bir art niyet aranması, imalar da bulunulması basın ve ifade özgürlüğün sınırlarını aşmaktadır" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Habertürk Anasayfa