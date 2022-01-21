Flaş iddia: Terim başkanlığa mı hazırlanıyor?

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray yönetimiyle yaşadığı olaylı ayrılığın ardından yazlık evinde inzivaya çekilen Fatih Terim’e camiadan bazı isimlerin seçime girmesi yönünde ısrar ettiği ifade edildi. Önceleri Başkan adaylığı için olumsuz konuşan İmparator’un artık gelen talep karşısında sessiz kaldığı ve olumsuz yaklaşmadığı ve seçime girmeyi düşündüğü öne sürüldü.

'İLK VE SON İMZAM' DEMİŞTİ

Galatasaray’la yaşadığı olaylı ayrılığın ardından 1974 senesinde attığı imzayı ve sözleşme fesih için attığı imzayı paylaşarak, "İlk ve son imzam” ifadelerini kullanan Fatih Terim'in başkanlığa hazırlandığı iddia edilmişti.

Camiada bir kesim ise Terim'in başkanlığı için henüz erken olduğunu ve Terim'in böyle bir hazırlık içinde olmadığını öne sürdü.

Terim'in aday olması halinde listesinde Ahmet Ocaklı, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk gibi güçlü isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

AYRILIK BÖYLE GELMİŞTİ

Gençleştirme projesiyle uzun vadede başarıyı amaçlayan Başkan Burak Elmas ve yönetimi, Avrupa’da yenilgisiz gruptan çıkma başarısı gösteren ancak Süper Lig’de ve kupada kötü sonuçlar alan Terim’le yolları ayırdı.

Seçim döneminde Terim’le yan yana görünen yeni yönetim, önce deneyimli çalıştırıcının istifa etmesini bekledi. Ancak bir proje oluşturmaya çalıştığına inanan İmparator, ligde sonuç ne kadar kötü olursa olsun Avrupa’yı baz alarak uzun vadede takımına inandı ve istifa etmeyi hiç düşünmedi. Bunun üzerinde camia baskısına dayanamayan Elmas yönetimi, hocayı görevden almazken çeşitli yaptırımlar uygulandı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılarını değiştirmek istediğini belirten yönetim, önce yardımcı sonra doğrudan teknik direktör olabilecek isimlerle görüşmeye başladı. Fatih Terim’i teknik direktörlük koltuğunda istemeyen yöneticilerin bir kısmı hocanın gönderilmesini isterken bir kısmı da farklı bir görev alması gerektiğini düşündü.

Yönetimden sadece birkaç kişi Terim’in teknik adamlığı sürdürmesini istedi. Guardiola’nın yardımcılığını yapmış Domenec Torrent ile Başkan’ın talimatıyla gidip görüşen yönetici Işıtan Gün, anlaşma sağladı. Ancak Başkan Elmas'ın hocayla yaptığı görüşmede 'devam' kararı alındı. İlk kez HABERTÜRK’ün duyurduğu Guardiola’nın yardımcısı olayı gündemi sarsınca, Işıtan Gün de bu haberi doğruladı. Kendisine hiç haber verilmeden yapılan bu görüşmelerden son derece rahatsız olan Terim, Giresun maçının ardından satır aralarında yönetime mesajlarını gönderdi. “Tünelin ucundaki ışığı görebiliyorum” diyerek görevinde kalmak istediğini açık şekilde dile getiren Terim, alınan mağlubiyetin ardından yönetimin Zoom uygulaması üzerinden toplantı yaptığı haberini aldı.

Burada bazı yöneticilerin Başkan’a ısrarla hocayı göndermesi yönünde baskı yaptığının haberini alan deneyimli çalıştırıcı, randevu alarak Başkan Elmas’la görüşmek için stada gitti. Başkan Burak Elmas’la yaptığı görüşmede teknik anlamda bir değişiklik düşünüldüğünü bu kez açık ifadelerle duyan Fatih Terim, başka bir görev almak da istemedi. Başkanın Sportif AŞ yönetimine girmesi veya sportif direktör olması yönünde teklifini reddetti. Başkan Elmas’ın tazminat sözlerine ise içerleyen Terim, “Artık yanlıştan öte ayıp ediyorsunuz, ben Galatasaray’dan bu zamana kadar herhangi bir tazminat talebinde bulunmadım. Şimdi de tazminat almam” diyerek stattan ayrıldı. Bunun üzerine Başkan Burak Elmas ve yönetimi, sadece 7 ay sonra yola çıktıkları Fatih Terim’i görevinden aldı.