Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki 17 takımın hocası ile internet üzerinden yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Terim şunları söyledi:
"Maç öncesi kaybeden, kazanan ve bunun sonucuna göre konuşan kişiler değiliz. Bizler, Türk futbolunun marka değerini yöneten en önemli figürlerden biriyiz. Dolayısıyla bizi böyle görmeleri gerekir. 18 Süper Lig hocasını daha önce de davet etmeyi düşünüyordum ancak bu kez yabancı sınırı konusunda da herkesle bir görüşme yaptık, çok da güzel oldu. Bizler her ne kadar rakip olsak da genel olarak hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu 18 teknik adamın her dakika toplanmasından, fikir alış verişi yapmasından yanayım. Bizim toplanmamızdaki amaç bu kararın değişmesi değil, yanlış anlaşılmasın ama bizler değerli teknik adamlarız. Toplantıda Prosinecki ve Sumudica da çok güzel şeyler söyledi; Tamer Tuna hocamız da bizi Antalya'ya davet etti. Bu görüşmelerden bir zarar çıkmaz ve bu toplantılar bir tepki toplantısı değil."
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