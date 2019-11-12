İstanbul'un Fatih ilçesinde iki gün önce Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli Adana'da yakalandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Kasım'da Çapa'da bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Aierken'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Kayıtlarından şüphelilerin 3 kişi olduğu belirlendi. Kısa sürede şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracın plakasını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Suriye'ye kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

KIRGIZİSTAN'DAKİ ALACAK VERECEK MESELESİ

Ekiplerin daha sonra Adana'da düzenledikleri operasyonda Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh'i gözaltına aldı. Zanlılar ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini ve olayda kullandıkları aracı da Pendik'te bir yere sakladıklarını söylediler. Uzman ekipler araçta arama ve inceleme başlattı. Şüpheliler, Adana'dan İstanbul'a getirildi.

İNFAZDA 700 MİLYON DOLAR İDDİASI

DHA'nın haberine göre, Saimaiti Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.