Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir kafede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, cadde üzerindeki bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Saımaıtı Aıerken, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yaralı Saımaıtı Aıerken yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.