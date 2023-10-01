Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor
43' Ceccherini | 3' Ngoy, 6' ve 34' Aytaç
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports 2MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Feghouli, Shukurov, Can Keleş, Rohden, Güven Yalçın, Serdar Dursun
YEDEKLER: Emre Bilgin, Dresevic, Nazım Sangare, Salih Dursun, Eysseric, Darri, Atakan Kesgin, Sturaro, Adnan, Paoletti
TEKNİK SORUMLU: Alparslan Erdem
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouannes, Hajradinovic, Iron Gomis, Julien Ngoy
YEDEKLER: Ali Emre, Murat Can, Duhan, Taylan Utku, Saddiki, Selim, Bastien, Erdem, Nuno Da Costa, Hasan Emre
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Ligde ilk 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karagümrük, 6 puanla 7. haftaya 14. sırada girdi. Kasımpaşa ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.