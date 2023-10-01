Aytaç Kara durdurulamıyor!

Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, son 3 maçta sergilediği skorer performansla dikkati çekti.

Aytaç, lacivert-beyazlı takımın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendiği müsabakada attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

İstanbul temsilcisinin 5. haftada Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta bir gol atan Aytaç, 6. haftada Adana Demirspor karşısında elde edilen 2-1 üstünlükte de takımının gollerini atan isim oldu.

Aytaç, Kasımpaşa'nın ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği karşılaşmada da fileleri bir kez havalandırmıştı.