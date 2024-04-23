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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan flaş açıklamalar: "Süper Lig tescil edilmeyebilir!" - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan flaş açıklamalar: "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"

        Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Kulüpler Birliği'nin MHK'nin '8 Mart Operasyonu'na herhangi bir dahli bulunmadığını dile getiren Hurma, 20 kulübün de TFF'nin seçime gitmesi konusunda mutabakat sağladığını dile getirdi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı ikinci başkanı da olan Hurma, TFF'yi seçime götürmek için toplanan imza sayısının yeterli sayıya ulaştığının altını çizerken FIFA ve UEFA'nın Türk futbolunu takibe aldığını, ligin tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:26
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        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
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        Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Mehmet Ayan, Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar'ın sorularını yanıtladı.

        MHK'nin birkaç hakemi Süper Lig görevlendirme listesinden çıkardığı '8 Mart Operasyonu'yla ilgili yöneltilen iddialarla ilgili konuşan Hurma, "Kulüpler bu işin içinde yoktur ama MHK Başkanının açıklaması var. 'Kaybedecek bir dakikamız bile yok' açıklamasının üzerine gidilmedi" ifadelerini kullandı.

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        "20 KULÜP DE UZLAŞTI"

        TFF'nin 18 Temmuz tarihli seçim kararı üzerine de dönen tartışmalarla ilgili konuşan Hurma, Kulüpler Birliği'ndeki 20 kulübün de TFF'nin seçim kararı alması konusunda uzlaşma sağladığını duyurdu.

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        "İMZA İŞİ SULANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

        TFF'nin seçime gitmesi için imza toplanması ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in son toplantıda 'Bu işi müzakereyle çözelim' önerisini değerlendiren Hurma, "Bu iş sulandırılıyor. Ben o müzakereden bir şey çıkmayacağını toplantıda dile getirdim. Bir heyet seçildi, görüşmeye gittiler ve görüşmeden bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı.

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        YETKİSİZ İMZA TOPLANIYOR İDDİASINA YANIT

        Büyükekşi'nin 'Yetkisiz imza toplanıyor' demecine yanıt veren Hurma, "Kulüp delegasyonları, yönetim kurulu kararıyla seçilir. Kimse yetkisiz imza toplayamaz. Notere gider, imza vermek istediğini dile getirir, noter de yönetim kurulu kararını ister, görür öyle tescil eder" dedi.

        "TÜRKİYE LİGİ TESCİL EDİLMEME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

        TFF seçiminin hazirana alınıp alınmayacağıyla ilgili de konuşan Hurma, "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya. Bir ayda kaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez gündemlere geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim" ifadelerini kullandı.

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