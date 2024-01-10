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        Haberler Gündem Güncel Fatih Camii imamına saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı

        Fatih Camii imamına saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı

        İstanbul'da dün Fatih Camii imamına ve cemaatten bir vatandaşa saldıran ardından kısa bir süre sonra tutuklanan Ömer Salgın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Salgın "Öfkemi imama yansıtmış olabilirim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:54
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        Fatih Camii imamına saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
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        Fatih Camii'nde 2 kişiyi bıçakla yaralayan Ömer Salgın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Salgın ifadesinde, "Ortağım olan S.N., benim eski eşim olan M.S. ile ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Bıçak bana ait çakıdır. İmamların iyiliği temsil eden kişiler olması sebebiyle çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim. Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dedi.

        Fatih Camii'nde dün akşam imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i yaralayan Ömer Salgın emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıktaki ifadesinin ardından Ömer Salgın, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe Ömer Salgın, tutuklandı.

        "CAMİ VAAZLARINDAKİ BİLGİLERİN TUTARSIZLIĞINDAN DOLAYI ÖFKEMİ İMAMA YANSITMIŞ OLABİLİRİM"

        Şüpheli Ömer Salgın, savcılık ifadesinde ticaret ile uğraştığını belirterek, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur. Ben daha önce ailesel problemler yaşamıştım. İki kez evlilik yaptım. Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Ben vakit namaz kılan birisiyim. Sormuş olduğunuz Fatih Camii'ne de vakit namazları için girerdim. Son olarak ortağım olan S.N., benim eski eşim olan M.S. ile ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde cami de tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Bıçak bana ait çakıdır. İmamların iyiliği temsil eden kişiler olması sebebiyle çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim. Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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