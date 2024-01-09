İstanbul'da, dün akşam Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir saldırgan tarafından bıçakla yaralandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Elde edilen bilgilere göre, şüpheli Ömer S., Fatih Camii’ne önce ikindi namazında geldi. İddialara göre namaz sırasında, "Allahuekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer S.'ye cami imami Galip Usta, camide bağırmamasını söyledi. Bunun üzerine şüpheli, cemaat ve güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.

Akşam saat 19.15 sıralarında tekrar camiye gelen şüpheli Ömer S., bu kez yatsı namazından önce camiye giderek namaz sonrası öğrencilere ders anlatan İmam Galip Usta'ya bıçakla saldırdı. Bu sırada cami cemaatinden öğrenci olan Bilal Erdem araya girince o da bıçaklandı.

O sırada caminin yakınında bulunan Yunus ekiplerinden bir polis memuru, hızla olay yerine giderek şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Ömer S.’nin profili ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre Ömer S. 2012 yılında evlendi. Bursa’da yaşayan ve babasının yedek parça dükkanında çalışan şüpheli Ömer S., 2019 yılında boşandı.

BURSA’DA KİMYAGERİ DÖVMÜŞ

Bu evlilikten iki çocuğu bulunan şüpheli, 7 Ocak günü yani cami saldırısından bir gün önce Bursa’da kimyager Samet N.’yi darp etti. Ardından İstanbul’a gelen şüpheli bu olayı gerçekleştirdi.

BURSA POLİSİ ARIYORDU

Şüpheli Ömer S.’nin Bursa polisi tarafından arandığı ortaya çıktı. Boşandığı eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla kimyager Samet N.’yi dövdüğü ve darp ettiği öğrenilen Ömer S.’nin Bursa polisi tarafından bu olayla ilgili arandığı belirtildi.

2028'E KADAR RUHSATLI TÜFEĞİ BULUNUYOR

Yapılan incelemelerde bir yaralama suç kaydı çıkan şüphelinin 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi. Son iki yılda iki kez hastanede işlem gördüğü belirtilen şüpheli, soruşturmanın ardından bugün adliyeye gönderilecek.

ZANLININ BABASI: 1-2 AY ÖNCE DİNİ KONULARA MERAK SARDI

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından Ömer S'nin babası H.S. de ifadeye çağırıldı. Bursa'dan gelen baba H.S., polise verdiği ifadede, oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

BİR HAFTADIR EVE GİTMİYORMUŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltındaki Ömer S.'yle ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla şüphelinin, Bursa’daki evine bir haftadır gitmediği ortaya çıktı.

SON BİR HAFTASI MERCEK ALTINDA

Bursa’dan getirilen babasının polise oğlunu bir haftadır görmediğini söylediği de öğrenildi. Polis, bir haftadır eve gitmeyen şüphelinin nerede kaldığı ve kimlerle bağlantısı olduğuna dair soruşturmasını sürdürüyor.