Fatih Altaylı, Habertürk TV'de HT 360 programında Afşin Yurdakul'un sorularını yanıtlayarak Türk futbol gündemine dair yorumlarda bulundu. Yeniden yapılandırma konusuna değinen Altaylı, mevcut uygulamanın, kulüpler için çözüm olmadığını dile getirdi. Fatih Altaylı'nın değerlendirmeleri şöyle:

"Türk futbol kulüplerinin yapılarını nasıl düzeltebiliriz diye birkaç senedir konuşuluyor. Adından başka hiçbir şeyi süper olmayan bu ligin takımlarının toplam borcu 15 milyar TL! Bunun da yüzde 86'sı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ait. Kulüplerin yıllık zararları 4,5 milyar TL. Neredeyse toplam gelirleri kadar zarar ediyorlar. Demek ki bir kazanırken iki harcıyorlar. Geçmiş yıl zararlarından gelenleri de 5.5, 6 milyar TL'yi bulan bir miktar var her yıl üzerine binen. Buna karşın bankaların kredilerinin yüzde 75'i kısa vadeli. 1, bilemedin 2 yıllık krediler. Daha vahimi, Süper Lig, Avrupa'nın en değerli 6. ligi iken bu sene yüzde 28'lik değer kaybıyla 11. sıraya geriledi. Bir yandan borçlar artarken ligin değeri düşüyor, başarılar geriliyor."

"KULÜPLER, BANKALARIN KUCAĞINA İTİLDİ"

"Birkaç sene önce Hüsnü Güreli tarafından bir proje hazırlandı ve o da şuydu: Kamu, bu kulüplere bir miktar kaynak aktaracak, borçlarını sıfırlayacak, bu kulüpler hemen hemen 0'a yakın bir faizle kamuya borçlanacak. Buna mukabil sıkı bir mali disiplin getirilecek. Ama Türkiye'de her şey olduğu gibi burada da sakat bir doğum oldu. Çünkü proje bir bütündü. Devlet dedi ki 'Ben bunun yarısını yapayım, yarısını yapmayayım' Önce iyi niyet aradık. Toplumsal tepki vs. 'Kulüplerin kamu kaynağını aktararak kulüplerin yapısını biz düzeltmeyelim' dediler ama mevcut bankalarla olan sorunları bir şekilde çözmek istediler. Normal piyasa faizinden daha yüksek bir faizle kulüplerin borçlarını iki sene ertelemek bir çözüm değil ki! Bu bankaların işine gelen bir şey! İş daha garanti haline geliyor, alacaklar zaten temliklerle falan garanti şekilde ödeniyor. Üstüne üstlük faiz de daha fazla oluyor. Türk kulüpleri, yıllardan beri bankalara çalışıyor. Yeni sistem de bunu güçlendirdi! Devlet bir kerelik kıyak yapacaktı kulüplere ama bu kıyak yapılmadığı gibi kulüpleri bankaların kucağına itti!"

Bu, bu şekliyle çok yanlış. İçinden çıkılması Ali Koç'un da dediği gibi mümkün olmayan bir şey. Bu, mevcut sorunları iki yıl ertelemek sadece. 'İki yıl sonra yeniden bakarız' diyorlar. Pek çok kulüp 'Yeniden yapılandırma' anlaşmasını imzaladı. Borçlarını bir şekilde konsolide ederek daha yüksek faiz oranlarıyla anlaşma imzaladılar. İki sene sonra bu paraları ödemeleri mümkün mü? Elbette ki değil! Burada TFF'nin bu yönetimini suçlamıyorum, bundan önceki, ondan önceki yani bu işin içinde kim varsa bu bozuk yapıya 'Hayır' demedi. Siz futbol federasyonu musunuz, bankalar federasyonu mu? Artık TFF, futbol federasyonu değildir, bankalar federasyonudur!

"YAPILMASI GEREKEN ÇOK AÇIK: SPK KURALLARINI UYGULAMAK"

"Yapılması gereken çok açık: 'Borçlarınızı yapılandırın ama sermayenizi güçlendirin' diyeceksiniz. Futbolun gelişmesine yönelik hiçbir şey yok! Diyelim ki Galatasaray'ı satın aldım, ve Avrupa'da başarı yakalayabilecek bir yapı kurmak istiyorum. Ben almam çünkü yarın öbür gün hiçbir şey yapmam mümkün değil. Sermaye yapısını güçlendirmeye, sermaye koyarak burada başarı aramaya, kulübün hakiki yapısını güçlendirme üzerine hiçbir şey yok. Sadece bankalara borç ödemeye yönlendiriyor kulüpleri. Kulüplerimizin hemen hemen hepsi negatif sermayede. Bunun olmaması lazım. Kulüplerin piyasa değerleri 150-200 milyon, 800 milyon borcu var! 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar borcu var! Senin yapman gereken SPK kurallarını uygulamak, bırakın FIFA, UEFA'yı. Bunların çoğu halka açık şirket! Bu belli ki Federasyon'a bankalar belki de siyaset tarafından dayatılmış."

FENERBAHÇE'NİN İTİRAZI NEYE?

"Fenerbahçe doğru yapıyor. Fenerbahçe yönetiminde aklı başında bankacılar, iş insanları var. Akıllı bir şekilde diyor ki 'Ben bu anlaşmayı imzalar bugünü kurtarırsam iki sene üç sene sonra ne olacak?' İki sene sonra borç ödenemezse bu kulüplerin yönetimi bankaların eline geçer. O bankaların sahip, ortakları da bu kulüpleri piyasaya satarlar. Sonrasında da hala bu kulüpler borçlu kalır! Kulüplerin dernek yapıları nasıl izin veriyor? Nasıl göz yumuyorlar! Bu anlaşmayı Galatasaray yaptı. İki sene sonra ne yapacak? Cevabı yok! Fenerbahçe akılcı hareket ediyor."