22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birkaç gün önce “Ali Koç haklı” diye yazdım.
Fenerbahçeli bazı okurlar gözlerine inanamamış.
Hatta daha da komiği bir okur benim yazımı bana yollayıp “Tarafsız bir yazar olsaydın böyle yazardın” diye eleştirmiş güldüm.
Evet, Ali Koç haklı, Fenerbahçe haklı.
Daha önce televizyondaki Spor Saati’nde de söylediğim gibi, Türk futbolu ve Türk futbol takımları “Bankaların kucağına” itiliyor.
Hem de futbolu korumakla ve geliştirmekle görevli Futbol Federasyonu tarafından.
Fenerbahçe’ye limitler nedeniyle transfer imkanı bırakılmamış vaziyette.
Limitlerini aştığı için bir de puan silme cezası ile karşı karşıya.
Ama Fenerbahçe ile aynı oranda gelir üretme kapasitesine sahip olmadığı halde, aynı oranda borçlu kulüplere Federasyon tarafından izin veriliyor.
Peki Fenerbahçe elindeki oyunculardan bir bölümünü satıp kasasına bir miktar para koysa ne olacak?
Söyleyeyim.
Hiçbir şey olmayacak.
Diyelim ki Fenerbahçe 30 milyon avroluk futbolcu sattı.
Bunun karşılığında sadece 10 milyon avro harcama limitine sahip olacak.
Ya da diyelim ki, Ali Koç bir yerden muhteşem bir sponsorluk buldu ve kulübe 20 milyon avro gelir yarattı.
Bunun da sadece 7 milyonunu kulübün harcamalarına ayırabilecek.
Diyeceksiniz ki, “Fenerbahçe’nin bankalara borcu çok. Elbette böyle olacak”.
Yanılıyorsunuz.
Bankalara kuruş borçlu olmayan Kasımpaşa ve Göztepe için de durum farklı değil.
Burada mesele Türk futbolunun yarattığı geliri birkaç bankaya aktarmak.
Şaka gibi ama böyle.
Mesela Fenerbahçe oturup bazı kulüpler gibi bankalarla bir anlaşma yapsa ve “yapılandırma” adı altında önüne koyulan günü kurtarma operasyonunu imzalayıp, sorunları bir iki sene ötelese ve bankalara boyun eğse hiçbir sorunu olmayacak, dilediği gibi transfer yapacaktı.
Ama Ali Koç sorumlu bir başkan gibi davranıp “Bu kulübün geleceğini bankaların eline bırakamayız” demeseydi şimdi Fenerbahçe de transfer yapabiliyor olacaktı.
Bu yüzden Fenerbahçe haklıdır.
Kulüplerin bankaları boyun eğmesi ve bu yolla belki de bağımsızlıklarını kaybetmeleri dayatılmaktadır.
Bu yapılan Türk futbolunu bankalara peşkeş çekme ve bankalar vasıtasıyla Türk futbolunu kontrol altına alma planıdır.
Fenerbahçe’nin asıl direnişi bugünkü direnişidir.
Taraftar bu konuda yönetime destek vermelidir.
Futbol Federasyonu da bankaların değil, futbolun federasyonu olduğunu hatırlamalıdır.
Bu kutsal görev galiba Fenerbahçe taraftarına düşmektedir.
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