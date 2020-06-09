FATİH ALTAYLI | SPOR SAYFASI

"BU İŞ BİR BAŞAKŞEHİR'E BİR DE BEIN SPORTS'A YARADI"

1. Salgınla verilen ara ligde en çok hangi takıma yarayacak?

Aslında süreci doğru değerlendirebilselerdi en çok Fenerbahçe’ye yarardı. Yeni bir hoca ile bir süreç başlatabilirlerdi ama yapamadılar. Kime yarar meselesi zor. Ara verilmeden önce Sivasspor biraz düşüşteydi, Başakşehir ve Galatasaray istim üzerindeydi. Trabzonspor hafif bir durgunluk yaşıyordu. Yabancı oyuncu ağırlığı fazla olan takım bu süreçten en zararlı çıkacak olandır diye düşünebiliriz aslında. Bu da haliyle Galatasaray’ın bu salgın sonrası daha fazla sıkıntı yaşayacağını gösterir. Bu da demek oluyor ki rakiplerine yaradı. Ama öyle çok da fark yaratacak bir durum yok. Herkesin asabını bozdu bu iş. Bence bu iş bir Başakşehir’e bir de beIN SPORTS'a yaradı. Biri rakiplerinin seyirci avantajını yok etti, diğeri 550 milyonun üzerine yattılar.

"SALGIN SONRASI UZUN VADEDE YÜKSEK MALİYETLİ OYUNCU GETİRMEK İMKANSIZ HALE GELECEK"

2. Daha önce şampiyonluk yarışında maaş ödemelerinin etkili olduğu görüldü. Salgının ekonomik etkisi yarışa nasıl yansır?

Bu yılı çok etkilemez. Futbolcular paradan çok bitse de gitsek modunda. Tam aksine kulüpler mevcut şartları göstererek futbolcuları ödeme yapmamaya daha rahat ikna edebilirler. Uzun vadede ise çok kötü olacak. Kulüplerin mali durumu daha da kötüleşecek. Transfer yapmak, yüksek maliyetli oyuncu getirmek değil zorlaşmak imkansız hale gelecek. Ekonomik küçülme kaçınılmaz. Ülke küçülürken kulüpler bunun dışında kalamaz.

"SEYİRCİSİZ OYNAMAK BAŞAKŞEHİR'İN AVANTAJINA OLUR"

3. Bundesliga’da gördüğümüz gibi iç saha avantajının kaybolması mümkün mü? Ya da fikstür avantajı diye bir şey hala geçerli mi?

Normal şartlarda oynanan bir lig kadar önemli bir fikstür avantajı kalmadı. Seyircisiz oynamak en çok büyük takımları olumsuz etkileyecektir. Ancak Başakşehir’in lehine olur. Şartları rakiplerle eşitlenmiş olacak. En önemli dezavantajını bu vakitten sonra avantaj haline getirdi. Eskiden Başakşehir’in seyirci avantajı yoktu. Şimdi kimsenin yok. Ama Başakşehir buna alışık.

"TRANSFER OLASILIKLARI NEDENİYLE OYNAYACAKLARDIR"

4. Sezon sonu bitecek sözleşmeler ve teknik direktör değişimleri ligin 8 haftasını değiştirir mi?

Sivassporlu oyuncuları kast ediyorsanız bence değiştirmez. Sivasspor'un asıl derdi moral. Rıza hoca ile konuştum. Takımın morali çok bozuk. Haliyle hocanın da. Oynamak istemiyorlar. Çok belli. Transfer olsa da olmasa da. Ama yine de buna rağmen transfer olasılıkları nedeniyle oynayacaklardır. Alanya’da ise Erol Bulut’un bir Fenerbahçe ümidi var sanki. Bence olmayacak bir şey gibi görünüyor. Keşke olsa ama şimdiye kadar olurdu olacak alsaydı diye düşünüyorum. Yine de Erol Bulut Fenerbahçe’nin radarında kalmak için elinden geleni yapacaktır.

"CEZA ŞAMPİYONLUK ARAYIŞINI ETKİLEMEZ AMA TRANSFER DÖNEMİNİ ETKİLER"

5. UEFA’nın men cezası Trabzonspor’un futbolcularında bir etki yaratır mı?

Bana göre yaratmaz. Trabzonspor’un asıl derdi Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak değil ki, lig şampiyonu olmak. Uzun bir aradan sonra. Liverpool gibiler. Hasret dindirmek istiyorlar. O yüzden şampiyonluk arayışını etkilemez ama transfer dönemini etkiler. Mesela Sörloth kalmayabilir.



6. 34. Haftada puan tablosunda sıralama nasıl olur?



- Nereden bilebilirim. Bilsem size söyleyeceğime gider bahis oynarım. Nasıl oluru bilmem ama nasıl olmasını istiyorumu bilirim. Tepede Galatasaray olsun. Altına karışmam.

"ÖNDEKİ ATLARIN JOKEYLERİ ARKADAN GELEN GALATASARAY'I KOLLAMAK ZORUNDA"

7. Sizce şampiyonluk ipini kim göğüsler?

- Yeni oluşan şartlarda ganyan Başakşehir’dir. Plase Trabzonspor. Galatasaray ise sürprizdir. Ama pedigreye baktığınız zaman Galatasaray’ın boş geçemezsiniz. Yani öndeki atların jokeyleri sürekli olarak arkadan gelen Galatasaray’ı kollamak zorunda. Üstelik de Galatasaray’da kamçısını iyi kullanan çok tecrübeli bir jokey var.