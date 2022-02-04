Fatih Altaylı, FIA komisyonuna seçildi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 2022-2023 yarış sezonu komiserler kurulu üyelerini duyurdu. Oluşturulan komisyonda Habertürk yazarı Fatih Altaylı da yer aldı.

Meksika'dan Jorge Abed'in başkanlığını yapacağı komisyon 31 kişiden oluşurken, son iki Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde hakem olarak görev yapan Fatih Altaylı, bu sezonki komiserler kurulu üyeliğine de seçildi.

Daha önce Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan Fatih Altaylı, 2020 ve 2021'deki Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde yarış hakemi olarak görev almıştı.

2020'deki F1 Türkiye Grand Prix'sinde Derek Warwick, Gerd Ennser ve Dennis Dea ile birlikte dört yarış hakeminden biri olan Altaylı, 2021'deki yarışta ise Gerd Ennser, Felix Holter ve Enrique Bernoldi ile hakemlik görevini yürütmüştü.

Öte yandan İstanbul Park Pisti'nin yapımı, Dünya Ralli Şampiyonası ve Formula 1'in Türkiye'de ilk düzenlenmesi de Altaylı'nın yönetim kurulunda yer aldığı Federasyonlar döneminde gerçeklemişti.

Altaylı, 2020'deki F1 Türkiye GP'sinde tecrübelerini şu şekilde ifade etmişti:

"Açıkçası çok yapmak istediğim bir şey değildi çünkü yarış hakemi olunca yarışı izleyemiyorsunuz. Bir odada onlarca ekran, grafik arasında yarış takip ediyorsunuz. Antrenman turları ile birlikte itirazlar, hatalar başlıyor. Yüzlerce şikayet... Yarış direktöründen uyarı, ikaz. Hepsini karara bağlamak zorundasınız. Önceden de bu odada bulunmuştum ama şimdiki teknoloji beni şaşırttı. Tüm naklen yayın kameraları kayıt halinde elinizin altında. Ayrıca 100 kadar CCTV kamerası. Tüm takım konuşmaları canlı ve bant olarak elinizin altında. Son 10 yılın tüm görüntüleri ve tartışmaları ve ceza alan ihlal görüntüleri elinizin altında. Tüm teknik veriler, grafikler elinizin altında. Çağırdığınız anda tüm pilotlar ve takım yöneticileri gelip ifade vermek zorunda. Pek çok karar zorlayıcı idi çünkü bazı kararlarda içtihat oluşturuyorsunuz. En zorlandığımız galiba Verstappen'in pit çıkışı çizgi ihlali yaptığı iddiası oldu. Bana göre çocuğun hiçbir kusuru yoktu. Otomobil kaydı ve hafif çizgiye dokundu. Belki geçti belki geçmedi çizgiyi. Zaten belirleyemedik de. Emin olamadık ve o yüzden ceza almadı"