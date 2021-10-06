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Duayen gazeteci ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Damalı Bayrak programında Habertürk editörü Yiğit Karaduman'ın sorularını yanıtladı.

2021 Türkiye GP'sinde Komiserler Kurulu'nda görev alacak olan Altaylı, sezonun genel değerlendirmesini yaparken bu sezonun tartışmalı kazalarını da yorumladı.

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için geri sayımda sona gelinmek üzere. 2020 sezonunun ardından 2021 sezonunda da F1 takvimine giren Türkiye, 8 - 10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park ile organizasyona dokuzuncu kez ev sahipliği yapacak. Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları 8 Ekim günü 15.00'te gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak.

10 PİLOT PODYUMA ÇIKTI

İstanbul Grand Prix'sinde şimdiye kadar 10 pilot podyum gördü. Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Jenson Button, Mark Webber, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel geçen sezona kadar podyum görürken Sergio Perez de 2021'de ilk kez podyum heyecanı yaşadı.

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