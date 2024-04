Farz namazı nedir, nasıl kılınır? Farz namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

İslam'ın beş temel şartından biri olan namaz, müminleri Allah'a en yakın hissettiren kutsal bir ibadettir. Namaz, sadece farzlarla sınırlı kalmayıp, vacip ve nafile namazlarla da müminlerin manevi dünyasını zenginleştirir. Özellikle Hanefi mezhebinde, ibadetin bu üç katmanı, namazın önemini ve kapsamını daha da genişletir. Farz namazlar, İslam'ın temel direklerinden olup, her Müslüman'ın günde beş vakit yerine getirmesi gereken ibadetlerdir. Bu yazımızda, farz namazların önemi, kılınış şekilleri, rekat sayıları ve bu namazların sünnetleri hakkında detaylı bilgileri ele alıyoruz, böylece namazın hayatımızdaki yerini daha iyi anlayabiliriz.

Farz Namazlar Nedir, Hangileri?

​​Farz namazlar Allahu Teala tarafından farz olarak kullarına kılmasını emrettiği namazlardandır. Farz namazlarda farzı ayın ve farzı kifaye olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Farzı ayın olan namazlar yükümlülük çağı gelmiş olan her Müslümana farz olan namazlardır. Her Müslüman farzı ayın olan namazların her birini ayrı ayır yerine getirmekle yükümlüdür.

Farzı ayın namazlar her gün beş vakit ve Cuma günleri kılınan Cuma namazı olmaktadır. Farz namazlar sabah namazı 2 rekat, öğle namazı dört rekat, ikindi namazı dört rekat, akşam namazı üç rekat, yatsı namazı dört rekat olan namazlardır. Toplamda tüm farz namazlar günlük on yedi rekat olmaktadır. Cuma namazı ise Cuma günü cemaatle kılınan bir namaz olduğu için iki rekatı farz olan bir namazdır. Cuma namazı kılındığında ayrıca öğle namazı kılınmamaktadır.